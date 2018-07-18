ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إيران تنشئ مصنعا لأجزاء الدوران في أجهزة الطرد المركزي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:45 م
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأربعاء إن إيران بنت مصنعا لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا، في تصعيد لمواجهة مع واشنطن بشأن نشاطها النووي.

وجاء الإعلان بعد شهر من قول الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إنه أصدر توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي وقعت عليه كذلك روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وسعى بقية الموقعين على الاتفاق لإنقاذه قائلين إنه أفضل سبيل لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية.

وقالت إيران إنها ستنتظر لترى ما يمكن أن تفعله القوى العالمية، لكنها أشارت إلى استعدادها لاستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقالت مرارا إن أنشطتها النووية تهدف لتوليد الكهرباء ولها أغراض سلمية أخرى.

وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن المصنع الجديد لا يمثل بحد ذاته انتهاكا لشروط الاتفاق.

ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية قوله "بدلا من بناء هذا المصنع على مدى السنوات السبع أو الثماني المقبلة بنيناه أثناء المفاوضات لكن لم نبدأ العمل فيه".

وأضاف "بالطبع كان (الزعيم الأعلى) على علم تام وأطلعناه على المعلومات المهمة في ذلك الوقت. والآن بعد أن أعطى الأمر بدأ هذا المصنع العمل".

وتابع أن الطاقة الانتاجية للمصنع هي إنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة (آي.آر-6) للطرد المركزي يوميا.

وأعلن صالحي الشهر الماضي أن إيران بدأت العمل على بنية أساسية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية.

ترشيحاتنا

8 أشهر في عرض البحر.. صيادو برج مغيزل هربوا من خفر السواحل إلى المجهول

عودة الأهلي للانتصارات.. وفوز الترجي الأبرز في دوري أبطال أفريقيا

اليوم.. بدء حجز شقق العاصمة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه

بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو

بيريس يشيد بالمدرب الجديد إيمري ويصفه بأنه أفضل تعاقد

#اسطنبول تتصدر تويتر بالأردن بسبب أزمة الركاب العالقين

ارتفاع عدد المعتقلين في قضية عدنان أوكتار بتركيا لـ 187 شخصًا

مقتل 511 شخصاً نتيجة الأمطار الموسمية في الهند

منظمة روسية: مصر تطمح لزيادة التدفق السياحي بعد كأس العالم

ريال مدريد يتفق على صفقة كورتوا

بلدية المحلة يكشف تفاصيل عقده مع صفقة الزمالك الجديدة

الحاجة سعديه تعود لمصر بعد إطلاق سراحها بالسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

شاهد .. لحظات رومانسية بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

فيديو

بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو
إعادة مستحقي التموين المستبعدين بالخطأ.. فيديو
سعفان يتابع حادث إشعال مصري النار في نفسه بميلانو.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟