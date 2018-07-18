ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الهجان يتابع أعمال إحلال وتجديد 6 نافورات بقنا.. صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:49 م
نافورة
نافورة
يوسف رجب
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد 6 نافورات بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة قنا، وذلك برفقة مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقال الهجان، إن أعمال الإحلال والتجديد شملت "نافورة ميدان مديرية الأمن، نافورة ميدان مسجد ناصر، نافورتي منطقة الترامسة بالمدخل الغربي للمدينة، نافورة منطقة المعنا، نافورة شارع الرياح"، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال الإحلال والتجديد بالنافورات بلغت حوالي 800 ألف جنيه.

ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد طبقا لمعايير الجوده والمواصفات الفنية المقررة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المحافظة بأعمال النظافة والتجميل بهدف إضفاء المظهر الجمالي الذي طالما تميزت به شوارع وميادين ومداخل المحافظة.
الهجان يتابع أعمال إحلال وتجديد 6 نافورات بقنا.. صور
الهجان يتابع أعمال إحلال وتجديد 6 نافورات بقنا.. صور
الهجان يتابع أعمال إحلال وتجديد 6 نافورات بقنا.. صور
الهجان يتابع أعمال إحلال وتجديد 6 نافورات بقنا.. صور

ترشيحاتنا

علي جمعة يكشف عن 21 حالة لا يجب فيها رد السلام .. فيديو

رونالدو ليس الأوحد.. 4 أساطير كروية غادرت قلاعها في 2018 .. صور

حقيقة تسبب طليق مي سليم في إنفصالها عن وليد فواز

رونالدو يغيب عن مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثامن بالطالبية.. والتحريات: مريض نفسي

حكم استعمال السبحة في الذكر

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

شاهد .. لحظات رومانسية بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

تعرف على أول طلب غريب لكريستيانو رونالدو من يوفنتوس

ناديان إيطاليان يعلنان افلاسمها لهذا السبب

النقل تنفي رفع سعر تذكرة السكة الحديد

فيديو جراف ..سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

شاهد .. لحظات رومانسية بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

فيديو

بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو
إعادة مستحقي التموين المستبعدين بالخطأ.. فيديو
سعفان يتابع حادث إشعال مصري النار في نفسه بميلانو.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟