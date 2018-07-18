الزراعة تواصل مكافحة الآفات والحشرات بمحافظة المنيا..صور

أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والحشرات بوزارة الزراعة، أن الإدارة تواصل جهودها لحماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات المرضية او الحشرية وعلى رأسها محصول القطن، حيث قامت منطقة شمال الصعيد لمكافحة الآفات بالمرور على محصول القطن بمحافظة المنيا بمراكز مغاغة وبني مزار ومطاي وايو قرقاص ودير مواس وإعداد تقرير مفصل عن الحالة العامة لمحصول القطن والتواصل مع المزارعين والعمل على تذليل كافة المشاكل التى تواجههم بالحلول الفورية لها بالتعاون مع الجهات المعنية.



وأضاف السباعي أن الادارة المركزية للمكافحة حريصة على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الحقول والتلاحم مع المزارعين والعمل على إيجاد حلول فورية للمشاكل التى تواجههم.

