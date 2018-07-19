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اقتصاد

فيديو جراف .. إحصاءات صادمة عن الزواج والطلاق في مصر

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:47 م
خلال عام 2017
انخفاض عقود الزواج بنسبة 2.8٪
ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 3.2٪ 
108 آلاف حالة طلاق فى الحضر 
 90 ألف حالة طلاق في الريف 
أعلى نسبة طلاق من سن 30 لأقل من 35 سنة 
أقل نسبة طلاق من سن 18 لأقل من 20 سنة
أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع بنسبة 76.9٪
مطروح شهدت أعلى معدل زواج
البحر الأحمر شهد أقل معدل زواج
أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة بنسبة 0,03 ٪

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