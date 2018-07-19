فيديو جراف .. إحصاءات صادمة عن الزواج والطلاق في مصر

أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع بنسبة 76.9٪



مطروح شهدت أعلى معدل زواج

البحر الأحمر شهد أقل معدل زواج

خلال عام 2017انخفاض عقود الزواج بنسبة 2.8٪ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 3.2٪108 آلاف حالة طلاق فى الحضر90 ألف حالة طلاق في الريفأعلى نسبة طلاق من سن 30 لأقل من 35 سنةأقل نسبة طلاق من سن 18 لأقل من 20 سنةأقل نسبة طلاق بسبب الخيانة بنسبة 0,03 ٪