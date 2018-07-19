فيديو جراف .. إحصاءات صادمة عن الزواج والطلاق في مصر

خلال عام 2017
انخفاض عقود الزواج بنسبة 2.8٪
ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 3.2٪
108 آلاف حالة طلاق فى الحضر
90 ألف حالة طلاق في الريف
أعلى نسبة طلاق من سن 30 لأقل من 35 سنة
أقل نسبة طلاق من سن 18 لأقل من 20 سنة
انخفاض عقود الزواج بنسبة 2.8٪
ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 3.2٪
108 آلاف حالة طلاق فى الحضر
90 ألف حالة طلاق في الريف
أعلى نسبة طلاق من سن 30 لأقل من 35 سنة
أقل نسبة طلاق من سن 18 لأقل من 20 سنة
أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع بنسبة 76.9٪
مطروح شهدت أعلى معدل زواجأقل نسبة طلاق بسبب الخيانة بنسبة 0,03 ٪
البحر الأحمر شهد أقل معدل زواج
البحر الأحمر شهد أقل معدل زواج