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أخبار العالم

الدفاع الروسية ترصد 5 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:44 م
الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأربعاء أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا مازال يتسم بالاستقرار بشكل عام، مشيرا إلى أن مركز المصالحة الروسي في سوريا لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أية عمليات إنسانية.

وأضاف البيان أن المركز قدم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 12 شخصًا، ولكنه لم يوقع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. مشيرا إلى أن عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية لم يتغير.

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