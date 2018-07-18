ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الدفاع الروسية تتسلم أول فوج من منظومة إس 400 لهذا العام

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:44 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت شركة "ألماز آنتاي" الصناعية الروسية ان وزارة الدفاع الروسية سوف تتسلم أول فوج من منظومة صواريخ "اس-400" لهذا العام.

وذكر بيان للشركة اليوم الأربعاء أن أول فوج في هذا العام من منظومة صواريخ الدفاع الجوي الحديثة "اس -400 تريومف" تم تسليمه الى وزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد لذلك.

وأشار البيان إلى إجراء اختبارات ناجحة لهذه المنظومة في ميدان التدريب"كابوستين يار" في مقاطعة آستراخان، حيث أجريت عمليات التحليق مصحوبة بأهداف جوية حقيقية.

يُذكر أن منظومة "إس-400" مصممة للقيام بحماية فعالة ضد الضربات الجوية والقذائف والصواريخ الاستراتيجية والمجنحة والتكتيكية، فضلا عن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى في ظروف التشويش الإلكتروني.
م ش ا

ترشيحاتنا

فيديو جراف ..سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. اليوم

اتحاد الكرة: الأمن هو صاحب القرار في عودة الجماهير

منة فضالي: ملابسي على البحر ليست جريئة

تعرف على أول طلب غريب لكريستيانو رونالدو من يوفنتوس

بطن بيونسيه المنتفخ يثير التساؤلات.. صور

قاسم باشا يكشف حقيقة رحيل تريزيجيه

الصحف الإسبانية تتحدث عن ميسي الجديد وصفقة كورتوا ..صور

الزمالك يعلن موعد انضمام فرجاني ساسي

بايرن يبحث عن بديل لخاميس

الحاجة سعديه تعود لمصر بعد إطلاق سراحها بالسعودية

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثامن بالطالبية.. والتحريات: مريض نفسي

8 أشهر في عرض البحر.. صيادو برج مغيزل هربوا من خفر السواحل إلى المجهول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

شاهد .. لحظات رومانسية بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

فيديو

بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو
إعادة مستحقي التموين المستبعدين بالخطأ.. فيديو
سعفان يتابع حادث إشعال مصري النار في نفسه بميلانو.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟