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أخبار العالم

الكرملين: بوتين يبحث مع سفرائه بالخارج قضايا الأمن ومحاربة الإرهاب

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:43 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
أعلن "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي كلمة غدا الخميس أمام السفراء والممثلين الدائمين الروس في الهيئات الدولية، وسيبحث معهم قضايا تتعلق بالأمن العالمي والاستقرار ومحاربة الارهاب.

وذكر الكرملين في بيان اليوم الأربعاء أن بوتين سيحدد أيضا المهام الرئيسية للدبلوماسية الروسية، بما فيها تعزيز دور روسيا على الساحة الدولية وحماية المصالح الوطنية.

في سياق آخر، قال السفير الروسي لدى واشنطن، اليوم الأربعاء، إنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة إيجاد إمكانيات أكثر للتعاون في سوريا.

وأضاف السفير أناتولي أنطونوف -وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية- أنه لم تكن هناك أية اتفاقيات سرية خلال لقاء بوتين وترامب في هلسنكي.مضيفا أنه "لم يحدث أي شئ غير اعتيادي في القمة".

وقال السفير: "فلاديمير فلاديميروفيتش [بوتين] قال كل شيء، لم تكن هناك أي اتفاقيات سرية حسبما أعلم في تلك اللقاءات التي جرت في هلسنكي".

وأعرب عن استغرابه للتقييمات السلبية حول اللقاء: "وصلتني على الهاتف رسائل قصيرة بتقييمات سلبية من قبل الليبراليين الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين، من المحزن جدا أن نرى كيف يجري تلقي هذا الجو السلبي تلقائيا، من أين تأتي، بصراحة لا أفهم لم يحدث أي شيء غير اعتيادي هناك".

وأشار السفير إلى أنه باستطاعة روسيا والولايات المتحدة إيجاد إمكانيات أكثر للتعاون في سوريا. معتبرا أن لقاء ترامب وبوتين "كان مفيدا للغاية والرئيسان تحدثا بصراحة".

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