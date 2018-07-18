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مرأة

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:40 م
ترامب
ترامب
أسماء عبد الحفيظ
اشتهرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بأناقتها وذوقها الرفيع في اختيار إطلالاتها، كما تميزت باقتناء وارتداء أغلى الماركات، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها عادة ما تظهر بحقيبة لا تستغني عنها خلال المناسبات.

ووفقًا لحساب يرصد أزياء النجوم على "إنستجرام"، قال إن ميلانيا ترامب تحرص على تنويع وتغيير أزيائها، ولكن لوحظ الكثير من محبيها أنها باتت لا تستغني عن حقيبة Birkin باللون البيج من "هيرميس"، وهي من أغلى الحقائب ثمنًا، وتتميز بتصميمها الكلاسيكي الراقي الهادئ.

إليك إطلالة ميلانيا ترامب بحقيبة Birkin.. صور.
شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة
شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة
شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

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شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

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