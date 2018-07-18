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أخبار العالم

الاحتلال يغلق باب المغاربة بعد اقتحام 331 مستوطنا ساحات الأقصى

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:43 م
الاحتلال
الاحتلال
أ ش أ
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى والذي تم الاستيلاء على مفاتيحه منذ 1967)، اليوم الأربعاء، بعد اقتحام 331 مستوطنًا ومعهم أطفالهم ساحات المسجد، حيث قاموا بأداء صلوات وشعائر تلمودية علنية بحماية وحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقال شهود عيان إن من بين المقتحمين للمسجد المبارك مخطط تفجير مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى المتطرف يهودا عتصيوني، وأضافوا أن اقتحامات اليوم الواسعة تأتي تنفيذًا لأكبر برنامج سنوي لأطفال المقتحمين من المستوطنين في الأقصى؛ استعدادًا لما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، ولربط أطفال المتطرفين وعائلاتهم بأمجاد الهيكل المزعوم.

من جانبه، أفاد المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، بأن مخابرات الاحتلال أخلت سبيل حارسة المسجد الأقصى المبارك بيان الشيخ، بعد التحقيق معها اليوم، بشرط إبعادها عن المسجد لمدة ثلاثة أيام.

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