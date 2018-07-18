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أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. ترامب أصدر هذا القرار قبل لقائه ببوتين مباشرة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:48 م
فلاديمير بوتين ودونالد
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب
محمد عثمان
فجرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، مفاجأة من العيار الثقيل حول قرار اتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل لقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وكشفت الوكالة أن ترامب أمر وزارة العدل الأمريكية بالإعلان عن لائحة الاتهامات بحق 12 من ضباط المخابرات الروسية في قضية "التدخل الروسي" قبل لقائه ببوتين، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي أعتقد أن هذا يمنحه أفضلية خلال محادثاته ببوتين.

ووفقًا للوكالة، فإن النائب الأول لوزارة العدل الأمريكية، رود روزنشتاين، أطلع ترامب الأسبوع الماضي على لائحة الاتهامات ضد المتهمين الروس، موضحا أن ترامب عُرض عليه موعد الإعلان عن اللائحة –قبل أم بعد قمته مع بوتين.

ولفتت الوكالة إلى أن رئيس البيت الأبيض فضل الإعلان عن لائحة الاتهامات قبل قمته مع بوتين، معتقدًا أن ذلك يمنحه أفضلية خلال محادثاته مع بوتين في هلسنكي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أصدرت لائحة اتهامات ضد 12 ضابط بالمخابرات الروسية لضلوعهم في هجمات إلكترونية على أجهزة وحواسيب الحزب الديمقراطي خلال فترة الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

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