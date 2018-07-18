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حوادث

الداخلية: تحصيل 10 آلاف جنيه غرامات سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:40 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
واصلت الاجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.

أسفرت الجهود خلال ٢٤ ساعة فى مجال ضبط قضايا " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " عن ضبط ( 11446 ) قضية متنوعة .

وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم تحصيل (10542) حالة وفى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " تم تنفيذ ( 695 ) حكم حبس جزئى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

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