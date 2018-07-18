الحرارة والجفاف قد يشعلان حريق غابات كاليفورنيا

قد يؤجج الطقس الحار الجاف اليوم الأربعاء حريق غابات في كاليفورنيا قرب حديقة يوسيميتي الوطنية بينما تكافح فرق الإطفاء ألسنة اللهب وسط منحدرات وأدخنة كثيفة لحماية مجتمعات سكانية جبلية صغيرة.



وأتى حريق (فيرجيسن)، الذي اندلع مساء يوم الجمعة وأدى لمقتل رجل إطفاء في اليوم التالي، على 52 كيلومترا مربعا تقريبا ولا يبعد سوى أميال قليلة عن الحديقة.



وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية أن تصل درجات الحرارة اليوم الأربعاء إلى 42 درجة مئوية، بينما سيكون مستوى الرطوبة منخفضا.



وقالت متحدثة باسم المطافئ إن طبقة من الدخان الأسود الكثيف منعت طائرات الهليكوبتر والطائرات التي ترش الماء على الحرائق من التحليق على ارتفاع منخفض عند وديان ضيقة.



ولم يتوصل المحققون بعد لسبب نشوب الحريق الذي تم احتواؤه بنسبة خمسة في المئة بحلول اليوم الأربعاء.



وبحسب المركز الوطني لمكافحة الحرائق فإن كاليفورنيا شهدت أسوأ بداية لموسم الحرائق منذ عشر سنوات، إذ احترق أكثر من 220421 فدانا وكانت ستة حرائق مشتعلة في أنحاء الولاية بحلول أمس الثلاثاء.