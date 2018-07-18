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حوادث

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثامن بالطالبية.. والتحريات: مريض نفسي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:48 م
اللواء عصام سعد مساعد
اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة
مني حسين - أحمد مهدي
تخلص مريض نفسي من حياته بمنطقة الطالبية عقب إلقاء نفسه من الطابق الثامن من شرفة شقته ليسقط جثة هامدة وتم نقله إلى المستشفى.

تلقي اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بسقوط شخص من علو بمنطقة الطالبية ، انتقلت علي الفور قوات المباحث لفحص البلاغ وتبين من المعاينة سقوط شخص علي الأرض وإصابته بعدة كسور وجروح متفرقة.

وأفادت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد امين مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتوفي يبلغ من العمر 33 عاما، لا يعمل، ومريض نفسي ويعاني من حالة اكتئاب ويقيم برفقة والده ووالدته ، مشيرة إلى أن والده كان في عمله ووالدته كانت لدي شقيقه بمنطقة بولاق الدكرور فاستغل تواجده بمفرده ووقف بشرفة شقته وألقي بنفسه من الطابق الثامن. 

وناقش فريق المباحث اسرة المتوفي والتي أكدت مروره بحالة اكتئاب ومعاناته من مرض نفسي ولم يشتبهوا في الوفاة جنائيا.
شاب يلقي بنفسه من

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