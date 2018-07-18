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اقتصاد

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقليوبية لمدة ١٠ ساعات.. الجمعة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:44 م
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، قطع المياه عن عدة مناطق بشبرا الخيمة، لمدة ١٠ ساعات.

ومن المقرر قطع المياه عن مناطق "ام بيومى، منشيه عبدالمنعم رياض، بيجام، المحلاوى"، اعتبارا من الساعة الثامنة الجمعة المقبل وحتى الساعة السادسة من صباح السبت بسبب أعمال التطهير والغسيل الدوري لشبكات المياه بالمدينة.

وشدد مجاهد على أصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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