ريال مدريد يتفق على صفقة كورتوا

توصلت إدارة ريال مدريد الإسباني، مع نظيرتها في تشيلسي الإنجليزي، إلى اتفاق بشأن رحيل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، إلى صفوف الفريق الملكي، هذا الصيف.



وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد توصلت لاتفاق، يقضي بضم كورتوا، مقابل 35 أو 40 مليون يورو، لترميم مركز حراسة المرمى.



وذكرت الصحيفة، أن كورتوا، الفائز بجائزة القفاز الذهبي في مونديال روسيا، كان يريد العودة لإسبانيا مرة أخرى، لأسباب شخصية، حيث يعيش أولاده وزوجته في العاصمة مدريد.



ونوهت الصحيفة، بأن الصفقة على وشك الانتهاء، لكن تشيلسي ينتظر إيجاد البديل المناسب، للاستغناء عن حارسه الأساسي، حيث يأتي البرازيلي أليسون باكير، حارس روما، على قائمة اهتمامات البلوز.



يذكر أن كورتوا، سبق له خوض تجربة مميزة في الليجا، عن طريق أتلتيكو مدريد، الذي لعب له معارًا من تشيلسي، ونجح مع الروخي بلانكوس، في اقتناص لقب الدوري الإسباني.