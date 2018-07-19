الفيلم الهندي شبح نات بالهناجر

تقيم قاعة السينما بالهناجر - بساحة الأوبرا المصرية - التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء اليوم الخميس 19 يوليو ضمن نشاط نادي السينما الهندية والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند في القاهرة والمركز الثقافي الهندي الفيلم الهندي "bhoothnath" المعروف باسم "شبح نات" بطولة " أميتاب باتشان"، "جوهي تشاولا" " شاروخان"، تأليف وإخراج " فيفيك شارما ".



