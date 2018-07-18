تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم /الأربعاء/ بلغت 17 سفينة.



وذكر بيان صادر عن هيئة الموانئ أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن للحاويات وخروج 3 سفن ، وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين.



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينتان ، فيما يتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة.



وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.