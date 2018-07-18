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محافظات

تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:50 م
ميناء
ميناء
أ ش أ
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم /الأربعاء/ بلغت 17 سفينة.

وذكر بيان صادر عن هيئة الموانئ أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن للحاويات وخروج 3 سفن ، وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينتان ، فيما يتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة.

وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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