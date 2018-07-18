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منوعات

دراسة غريبة تحرم الناس من العطلات الصيفية.. فما السبب؟

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:53 م
الدراسة تحث لى عدم
الدراسة تحث لى عدم التعرض للشمس خاصة أوقات القيظ
محمد عبدالله
قد يبدو الأمر غريبًا وغير محبب على الإطلاق لكن هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت إن كثرة التواجد على الشواطئ تصيب الجسم بأمراض يعد أخطرها سرطان الجلد، منبهاً الكثيرين من هذا الخطر، وداعية الكثيرين إلى عدم التعرّض للشمس على الشواطئ. 

وكشفت دراسة حديثة أن العطلات الصيفية تؤثر على صحة الفرد بشكل عام وجيناته الوراثية بشكل خاص، ومن الممكن أيضًا أن تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان.

بحسب دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن البشرة تصاب باستمرار بواسطة ضوء الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة، التي تعيث فسادا على الحمض النووي الخاص بك، خلال العطلات الصيفية.

وأكدت الدراسة، أن مسألة الأشعة فوق البنفسجية لا ينبغي أن تؤخذ بخفة، حيث إن شخصاً من كل 5 أمريكيين يتطور سرطان الجلد في حياتهم، أكثر من أي سرطان آخر بسبب ذلك.

وقالت الدراسة، إن حمامات الشمس والتواجد عل الشاطئ يسبب حزمة من الضرر بسبب الأشعة فوق البنفسجية مما قد يزيد احتمال الإصابة بسرطان الجلد.

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