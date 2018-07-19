ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أبلة طم طم يتجاوز حاجز الـ 8 ملايين جنيه في 4 أسابيع

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:03 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "أبلة طم طم" للفنانة ياسمين عبد العزيز إيرادات تجاوزت 8 ملايين جنيه بعد 4 أسابيع عرض فى السينمات.. واستطاع أن يحقق الفيلم امس الثلاثاء 74 ألفاً و299 جنيهاً.

وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجأون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز. 

فيلم "أبلة طم طم" يشارك في بطولته بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.

ترشيحاتنا

رئيس رابطة الليجا يكشف عن رأيه برحيل رونالدو عن ريال مدريد

زاهي حواس يكشف علاقة تابوت الإسكندرية بلعنة الفراعنة

غموض تابوت الإسكندرية يتواصل..وناشيونال جيوجرافيك: بداخله الإسكندر

الأهلي يعتذر عن المشاركة في بطولة العالم لأندية كرة اليد بسبب قطر

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

رينارد يزيد الغموض حول مستقبله مع المغرب

نائب رئيس الوزراء يكشف عدد زوار روسيا خلال كأس العالم 2018

المصري يقتنص تعادلا ثمينا من نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية

إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو

أحمد جمال يبدأ تسجيل أولى أغاني ألبومه الجديد

بيراميدز يواجه رايوفايكانو الإسباني وديًا

مفاجأة.. تناول القرنفل واكتشف تأثيره على الجسم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو
زاهي حواس: تابوت الاسكندرية ليس له علاقة بالإسكندر الأكبر.. فيديو
تركي آل الشيخ يكشف سبب مبادرته لإنهاء الخلافات مع الأهلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟