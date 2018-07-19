أبلة طم طم يتجاوز حاجز الـ 8 ملايين جنيه في 4 أسابيع

حقق فيلم "أبلة طم طم" للفنانة ياسمين عبد العزيز إيرادات تجاوزت 8 ملايين جنيه بعد 4 أسابيع عرض فى السينمات.. واستطاع أن يحقق الفيلم امس الثلاثاء 74 ألفاً و299 جنيهاً.





وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجأون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز.



