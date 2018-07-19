اختراع يقضي على الشخير.. بهذه الطريقة

نجح فريق من العلماء في ابتكار أنبوب صغير لحل مشكلة الشخير التي يعاني منها الكثير.





وبحسب ما نشرته صحيفة "نيوز فور جاكس"، فإن الأنبوب يتم وضعه في فتحة الأنف، ويتم دفعه حتى يصل إلى مؤخرة الحنجرة، ويصل طوله إلى 15 سم.





ويساعد الجهاز على التنفس بشكل طبيعي، ويبقي مجرى الهواء مفتوحا أثناء النوم لمنع انقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة تسبب الشخير.





وكشفت الأبحاث أنه عند استخدام الأنبوب الجديد، فإن أعراض توقف التنفس أثناء النوم تنخفض بمقدار الثلث تقريبا.



