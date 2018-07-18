كيت وينسلت تبدأ تصوير فيلمها الجديد black bird.. أغسطس

كشفت مجلة "Variety" الأمريكية عن أن الممثلة البريطانية كيت وينسلت سوف تشارك في بطولة فيلم يحمل اسم black bird بجانب ديان كيتون وميا واسيكوسكا.



وقالت المجلة الأمريكية إن الفيلم سيكون من اخراج روجير ماتشيل الذي سيبدأ تصويره في لندن خلال شهر أغسطس المقبل.



وأشارت Variety إلى أن الفيلم مأخوذ عن الفيلم الدنماركي Silent Heart، من إنتاج عام 2014، وتدور أحداثه حول أم تعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري وتواجه ازمات وحالات خاصة مع زوجها وبناتها.

