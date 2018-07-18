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اقتصاد

رجال أعمال:مصر لديها مميزات تنافسية في المجال الصناعي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:15 م
صدى البلد
آية الجارحي
قال كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة،إن نسبة الزيادة السكانية السنوية في مصر والتى بلغت 2.6% تعد تحدى كبير، مضيفًا أن مصر لديها العديد من الميزات التنافسية في المجال الصناعي مستقبلًا فعلي سبيل المثال تركز الدولة جهودها على الصناعة في محور تنمية قناة السويس، وسياحة الشواطئ في الساحل الشمالي، مؤكدا أننا في حاجة إلى مجتمعات جديدة بالفعل.

جاء ذلك خلال فعاليات الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر بعنوان "نحو المزيد من المدن المستدامة في مصر" وذلك في جلسة حوارية بعنوان: نحو مدن مستدامة وذلك علي هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

و عرض طارق حسني، مؤسس إحدى الشركات الخاصة المعنية بزراعة النباتات حول المباني وإقامة ما يُعرف بالحدائق الأفقية مجموعة من الأفكار والملفات الناجحة التى تم العمل عليها فيما يخص زراعة النباتات.

وعرضت يمني فاروق، الشريك المؤسس لإحدى شركات الطاقة الشمسية، تجربة شركتها التي تُعني بالمساهمة في بناء المدن المستدامة واقامتها بالكامل علي الطاقة الشمسية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتحدثت سيدة الأعمال راوية منصور، عن تجربتها الرائدة في مجال التنمية المستدامة، مؤكدة علي أهمية قضية المياه، مشيرة إلى خسارة دولة بوركينافاسو عشرات المليارات من الدولارات العام الماضي بسبب ندرة المياه مما أدي إلى تلف المحاصيل الزراعية، موضحة أن مصر لديها ميزة هائلة في هذا الشأن نظرا لاعتدال المناخ.

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