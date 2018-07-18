مفاجأة.. جون انطوي قد يحصل على الجنسية المصرية

فجرت التقارير الغانية مفاجأه كبرى حول حصول جون انطوي مهاجم الاهلي السابق على الجنسية المصرية خلال الفترة المقبلة وهو ما يجعل اللعب باسم منتخب مصر متاحا بالنسبة له .



وقال موقع غاني ان جون انطوي اصبح متاحا له ان يحصل على الجنسية المصرية بعدما يودع 7 ملايين جنيه في احد البنوك المصرية تبعًا للقوانين التي اقرها مجلس النواب.



واضاف الموقع ان جون انطوي اذا اتخذ تلك الخطوة سيتم معاملته كمواطن مصري وفقًا لهذا القانون وسيكون متاحا للعب باسم منتخب مصر.