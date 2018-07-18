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محافظات

محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:08 م
صدى البلد
ايمن رياض
افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، مبنى مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة.

رافق المحافظ -بحسب بيان- أميرة عبد الفتاح مدير إدارة الامومة والطفولة وأكرم على المستشار العسكري للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن و محمد ابو العيون مدير ادارة المنيا التعليمية والدكتورة رشا المهدى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قال المحافظ إن المركز يهدف إلى دعم وتنمية المرأة بالمحافظة وتأهيلها لسوق العمل من خلال توفير مركز عالي المستوى لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال المرأة والطفل، بالإضافة الى توفير مكان مناسب لتدريب المرأة والنهوض بها في شتى المجالات المختلفة لتوفير فرص عمل حقيقية لهن بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والندوات التوعوية في مختلف المجالات.

وقالت أميرة عبد الفتاح، إن المركز مقام على مساحة 1500 م ، بتكلفة حوالي 9 ملايين و500 ألف بتمويل من اعتمادات الخطة الموحدة ضمن مشروعات النهوض بالمرأة ، وهو الاول من نوعه على مستوى صعيد مصر، ويهدف لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا ، حيث يضم المركز مكتبة الكترونية واخرى ورقية خاصة بدراسات المرأة والطفل .

وأضافت: كما يقدم المركز خدمات اخرى منها محضن للأطفال الرضع وحضانة صغرى وكبرى ومركز للكمبيوتر وقاعات للتدريب وقاعة مؤتمرات ومطعم وفصول تعليمية واستراحات للطلاب وحديقة .
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل .. فيديو وصور

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