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تعليم

مؤتمر تعريفي بكليات جامعة العريش لطلبة وأولياء أمور الثانوي العام

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:45 م
صدى البلد
احمد صالح
دعا الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة والتعليم الفني، بجميع أقسامه التجاري والصناعي والزراعي، إلى حضور المؤتمر الجماهيري التعريفي بكليات الجامعة والتعريف بها قبل إجراء التنسيق لدخول الكليات العامة.

وهنأ النادي، في بيان اليوم، الطلاب الناجحين، موضحا أن المؤتمر يعقد بالجامعة لاطلاع الجميع على بعض المستجدات في الجامعة، والنقلة النوعية والتسهيلات التي وفرتها الجامعة.

وأنهت جامعة العريش، استعداداتها لاستقبال امتحانات المراحل الجامعية بجميع أقسام الجامعة، من خلال تجهيز القاعات والكشوفات وأرقام جلوس الطلاب، والمقرر أن تبدأ الامتحانات في 21 من الشهر الحالي.

وطمأن النادي الطلاب بأن امتحانات هذا العام سوف تكون في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا الوقوف مع الطلاب نظرا لتوقف الدراسة 5 أشهر بسبب الحرب على الإرهاب، موضحا إعطائه تعليمات لهيئة التدريس بشأن اختصار المناهج الدراسية بما لا يتعارض مع المضمون الخاص بالمناهج، مراعاة لظروف الطلاب.

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