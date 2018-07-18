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حوادث

انتداب لجنة هندسية لفحص شقتين انفجرت فيهما مواسير الغاز بمصر القديمة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:19 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد الطنبارى، انتداب لجنة هندسية من الحى لفحص حريق شقتين سكنيتين بعقار نتيجة انفجار فى مواسير الغاز الطبيعى، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة أشقائه بحروق بالغة، لإعداد تقريرها حول الحريق وما نتج عنه من تصدعات وأسبابه، وكانت قد أمرت بانتداب المعمل الجنائى لفحص الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة أن العقار مكون من 11 دور ويحوى كل منهم على ثلاثة شقق، وأن الانفجار وقع داخل شقة بالدور الخامس، وامتد إلى الشقة التى تعلوها، ما أسفر عن حدوث تصدعات وانهيار جزئى بالحوائط، وتلف الأجهزة الكهربائية، والأثاث، وتبين حدوث تلفيات بباقي العقار حتى الدور الحادي عشر، وسقوط ابواب الشقق وتلف بعض محتويات الشقق.

كانت قد صرحت النيابة فى وقت سابق بدفن جثة الطفل "مصطفى م. م. ا"، البالغ من العمر 12 عاما، الشقيق الأكبر للأطفال الثلاثة ضحايا انفجار أسطوانات الغاز الطبيعي، داخل شقة سكنية بعقار زهراء مصر القديمة، الذى توفى متأثرا بإصابته داخل العناية المركزة، عقب كتابة تقرير مفتش الصحة حول سبب الوفاة لإرفاقه بالتحقيقات.‎

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