مضيفة طيران: دورنا أكبر بكثير من تقديم المأكولات على متن الرحلة

قالت رفاء محمد مضيفة طيران بشركة طيران الإمارات، إن العمل فى الضيافة ليس فقط فى تقديم أغذية ومشروبات كما يعتقد البعض، بل الامر أكبر من ذلك بكثير فنحن دائما نهدف إلى أن الراكب يظل دائما متذكرا للرحلة معنا كجزء من ذكرياته الجميلة.



وقالت فى تصريح خاص، إن الضيافة تعتبر من المهن المفضلة لكثير من الفتيات وهى تستحق ذلك لأنها حقا مهنة لها خصوصيتها وقيمتها ولذا أنصح تلك الفتيات أن يجدن اللغات بشكل كبير وفنون التعامل مع الأخرين لكى يستطتعن تحقيق النجاح فى تلك المهنة .



وأضافت أن مهنة الضيافة دائما لا تخلو من المواقف الطريفة والغريبة ولعل من أكثر المواقف التى لم تنساها وجود طفلين اثنين تؤام يشبهان بعضهما البعض تماما ولديهما 3 سنوات وكانا يمرحان بشكل لا ينسى طوال الرحلة مع الركاب وطاقم الضيافة ونحن لا نعرف التفريق بينهما .



وقالت إن الطيران هو مجتمع له خصوصيته وطبيعته المميزة ونحن كضيافة مسئولين عن توفير كل سبل الراحة والترفية للركاب .