تحرير 21 محضر إشغالات في حملة بمطروح

شنت مديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق ومجلس مدينة مرسى مطروح، حملة مرورية استهدفت إزالة الإشغالات بالطريق العام وتعديات بعض الباعة الجائلين.



وأسفرت الحملة، عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا لإزالة الإشغالات بشوارع المحافظة تنوعت ما بين اشغالات وبائع متجول وفرش خضار وبناء بدون ترخيص، بالاضافة الى 31 حالات مضبوطات أخرى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر لهم.