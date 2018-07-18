الداخلية: ضبط 24 قضية تحريض على العنف عبر شبكة الإنترنت



تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

واصلت الأجهزة الأمنية الجهود التى تبذلها جميع قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين والغش أثناء الامتحانات.أسفرت جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع فى مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت، وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على 4 حسابات لقيام القائم عليهم بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.وفى مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين، تم ضبط 39 متهما لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".