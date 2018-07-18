هكذا احتفلت إيفانكا ترامب بعيد ميلاد ابنتها السابع.. صور

نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مجموعة من الصور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لابنتها الكبرى أرابيلا روز بمناسبة عيد ميلادها السابع، والذى يوافق 17 يونيو.



وعلقت "إيفانكا" على الصور قائلة: "عيد ميلادك السابع عيد ميلاد سعيد أرابيلا".



وسألت إيفانكا متابعيها عن رأيهم في إطلالات ابنتها التي تميزت بالأناقة والشياكة.







