ضبط عاطل بحوزته 200 قرص مخدر في مطروح

تمكنت قوات الأمن بمطروح من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها.



تلقي اللواء هشام نصر– مساعد وزير الداخلية – مدير أمن مطروح إخطارًا من قسم شرطة مطروح بضبط كل من "كامل – ع – ا - 40 سنة عاطل - مقيم بمطروح"، وبحوزته (200) قرص لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.



وجار التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.