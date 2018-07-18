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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 200 قرص مخدر في مطروح

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:18 م
القبض -أرشيفية
القبض -أرشيفية
ايمن محمود
تمكنت قوات الأمن بمطروح من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها.

تلقي اللواء هشام نصر– مساعد وزير الداخلية – مدير أمن مطروح إخطارًا من قسم شرطة مطروح بضبط كل من "كامل – ع – ا - 40 سنة عاطل - مقيم بمطروح"، وبحوزته (200) قرص لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

وجار التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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