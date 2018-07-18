تقرير الطب الشرعي يكشف وفاة شاب بانفجار خراج دموي ببني سويف

أمر المستشار عماد علي، المحامي العام الاول لنيابات بنى سويف، إغلاق ملف العثور على جثة شاب داخل "بانيو" في منزله ومقيم مع شقيقته وغارقا في دمائه بمدينة بني سويف، عقب ورود تقرير الطبيب الشرعي والذي أظهر أن سبب الوفاة انفجار "خراج " دموي في فخذه أدى إلى حدوث "جلطة " تسببت في وفاته، وأمرت النيابة العامة، عقب تشريح الجثة بالتصريح بدفن جثة الشاب، وصرف أهليته من "سراى النيابة.



وكان اللواء جرير مصطفى ، مدير أمن بنى سويف ، تلقى إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد ، مدير البحث الجنائى ، بان ربة منزل تدعى "م ق. ن. ع. "سن 26 ، مقيمه خلف الاستاد الرياضى، بمدينة بنى سويف ،عثرت على شقيقها محمد ق. ن. ع.، سن 30، متوفى داخل دورة المياه المنزل خاصتهما.



وعلى الفور انتقل المقدم محمد غبراهيم ، رئيس مباحث بندر بنى سويف والنقيب أحمد بهجت ، معاون مباحث القسم، وضباط قسم الأدلة الجنائية، للمعاينة.



وتبين أن الجثة بشقة بالطابق الثانى بعقار خلف الاستاد الرياضى ملقاة بداخل بانيو دوره المياه ، و بها جرح غائر بالفخد الايمن وجميع منافذ الشقة سليمة، ولا يوجد بها آثار عنف، بسؤال "شقيقته " قررت أنها تقيم وشقيقها بمفردهما بالشقة محل الواقعة، و واثناء دخولها لدوره المياه، فوجئت به مدرج بدمائه بداخل البانيو ، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبدالسلام ، رئيس البحث الجنائى ، تنسيقا وفرع الامن العام يضم مجموعة مختارة من ضباط ادارة البحث الجنائى لكشف غموض الحادث، وتحرير محضر رقم 3287 ادارى قسم بنى سويف لسنه 2018 ، وامرت النيابه العامه ندب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريعية لجثمان المتوفى لبيان ما بها من إصابات وكيفية وسبب حدوثها والآداة المستخدمة فى إحداثها وبيان السبب الذى اودى بحياته ونوافى بتقرير بذلك ويصرف كل من (م ق. ن. ع، م. ق ن ،و و. م. م.د ، وم. م.م. ع.) أشقاء المجنى عليه من سراي النيابة. وتبين من التقرير الطبى ان المتوفى كان لديه "خراج فى فخذه وعندما "نزل من الجراج دماءدخل الى دورة المياه لمحاولة تنظيفه فى "البانيو " إلا أن جلطة حدثت له أدت إلى وفاته فى البانيو.