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أخبار العالم

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:12 م
صدى البلد
سمر صالح
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران جنوب غرب المملكة.

وقال موقع "الغد برس" العراقي إن التحالف، ذكر في بيان، إن "الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثي بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان في مدينة نجران، تمكنت من اعتراضه وتدميره، وأنه لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات".

يشار إلى أن السعودية تعترض بين الحين والآخر صواريخ باليستية يطلقها الحوثي لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة.

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