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أخبار البلد

علي عبد العال يطير إلى صربيا على رأس وفد برلماني

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:25 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، متوجها إلى العاصمة الصربية بلجراد، بناء على الدعوة الموجهة من رئيسة البرلمان الصربي بمناسبة مرور 110 أعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب، عبر استراحة الحكومية بالمطار، على متن الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما ومنها إلى بلجراد.

ومن المنتظر أن يلقي الدكتور على عبد العال غدًا كلمة في البرلمان الصربى بهذه المناسبة يسبقها عقد اجتماع مع رئيسة البرلمان.

ويضم الوفد البرلماني المصري النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب الدكتور كريم درويش، عضو لجنة العلاقات الخارجية.

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