الداخلية تهاجم المناطق الخطرة بقنا وتضبط 25 قطعة سلاح ناري و29 عنصرا خطرا

وبلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها 29 عنصرا .



وتم ضبط 25 قطعة سلاح نارى عبارة عن 12 بندقية آلية ، و4 بنادق خرطوش ، و9 فرد محلى، بحوزة 19 متهم، وضبط 351 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 5119 حكما قضائيا، عبارة عن "45 حكم جناية ، 452 حكم حبس جزئى ومستأنف، 4154 حكم غرامة ، 468 حكم مخالفة .



كما تم ضبط قضية إتجار فى المخدرات ضبط خلالها "200 جرام لمخدر الحشيش ، عدد 420 قرص مخدر"، بحوزة متهمان ، وضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و1019 مخالفة مرورية متنوعة، و29 من العناصر الإجرامية الخطرة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين .. وجار استمرار الحملات.

شنت الأجهزة الأمنية تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم أحكام قضائية، بجانب إستهداف الخصومات الثأرية والعمل على إنهائها ، بمناطق "أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى ، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا، بأمن قنا" .تم استهداف المناطق المُشار إليها والقرى المجاورة بحملة مكبرة شارك فيها قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن قنا وقوات الأمن المركزى.أسفرت جهود الحملات خلال 4 ساعة عن ضبط 25 قطعة سلاح نارى، وقضية مخدرات ، وتنفيذ 5119 حكما قضائيا من بينهم 45 جناية،