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رياضة

ميسي يعتزم عرقلة خطط ريال مدريد بضم نجم تشيلسي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:26 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
يبدو أن خطط ريال مدريد في التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد تُواجه عقبة ضخمة، لاسيما بعد دخول برشلونة على الخط، إذ قالت تقارير صحافية إن ميسي يُهندس لصفقة تبادلية مع فريق تشيلسي.

ولم يعد خافيًا أن إدين هازارد يعيش أيامه الأخيرة برفقة فريق تشيلسي، الذي يحمل قميصه منذ عدة سنوات، إذ فتح تصريحات الدولي البلجيكي الأخيرة الباب أمام رحيله عن ملعب "ستامفورد بريدج" قلعة النادي اللندني.

وتعي إدارة "البلوز" أن هازارد من الأهداف الرئيسية لفريق ريال مدريد، خاصة بعد رحيل أحسن لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو عن "الميرنغي" إلى يوفنتوس الإيطالي، بيد أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قد يعصف بكل خطط "الملكي".

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "ديلي ستار" أن نجم برشلونة ليونيل ميسي، يعتزم عرقلة مخططات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع البريطاني أن ميسي يُريد من إدارة "البلوجرانا" ضم الدولي البلجيكي إدين هازارد.

وأوضح موقع "ديلي ستار"، تبعا لمعلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن النجم الأرجنتيني اقترح على إدارة النادي الكاتالوني، إدراج جناح الفريق عثمان ديمبيلي في الصفقة، من أجل تخفيض قيمة إدين هازارد المالية، ودفع تشيلسي إلى الموافقة على رحيل نجم الفريق الأول إلى برشلونة.

وتابع نفس المصدر، أن رحيل هازارد عن تشيلسي اقترب بشكل كبير، لاسيما وأن النجم البلجيكي ألمح إلى ذلك بشكل صريح، في تصريحات صحفية أطلقها مؤخرًا: "بعد ست سنوات رائعة برفقة فريق تشيلسي ربما حان الوقت الآن، من أجل اكتشاف شيء مختلف"، وأضاف: "إذا رحلت فوجهة المُفضلة معروفة".

والجدير بالذكر أن إدين هازارد (27 عامًا) انتقل في 2012 إلى تشيلسي قادمًا من فريق ليل الفرنسي، فيما تبلغ قيمة الدولي البلجيكي المالية الآن حوالي 120 مليون يورو، وفق ما أشار إليه "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشئون اللاعبين.

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