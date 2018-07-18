الأطواف الأمنية تضبط لصا سرق 400 ألف جنيه من سيارة بالمعادى

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعادي اثناء تفقدهم للحاله الامنية بمنطقة زهراء المعادي من ضبط شخص " يحمل أحدى الجنسيات العربية " حال استقلاله سيارة مستأجرة متلبسًا بسرقة حقيبة بداخلها 400 ألف جنيه من داخل سيارة باسلوب كسر الزجاج .



واعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتتبعه مالك السيارة عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من البنك الأهلي فرع المعراج الي أن توقف بمكان الواقعة



· أمكن التوصل لمالك السيارة وتبين انه صاحب مكتب توريدات