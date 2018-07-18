الأطواف الأمنية تضبط لصا سرق 400 ألف جنيه من سيارة بالمعادى

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعادي اثناء تفقدهم للحاله الامنية بمنطقة زهراء المعادي من ضبط شخص " يحمل أحدى الجنسيات العربية " حال استقلاله سيارة مستأجرة متلبسًا بسرقة حقيبة بداخلها 400 ألف جنيه من داخل سيارة باسلوب كسر الزجاج .
واعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتتبعه مالك السيارة عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من البنك الأهلي فرع المعراج الي أن توقف بمكان الواقعة
· أمكن التوصل لمالك السيارة وتبين انه صاحب مكتب توريدات
واعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتتبعه مالك السيارة عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من البنك الأهلي فرع المعراج الي أن توقف بمكان الواقعة
· أمكن التوصل لمالك السيارة وتبين انه صاحب مكتب توريدات