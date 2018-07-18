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حوادث

القبض على عاطلين سرقا أموالا ومجوهرات من شقة بالقطامية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:19 م
القبض - أرشيفية
القبض - أرشيفية
محمد صبرى
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين سرقا أموالا ومجوهرات من شقة بالقطامية.

وكان قسم شرطة القطامية قد تلقى بلاغا من موظف قرر باكتشافه سرقة 8000 جنية و " لاب توب " ومشغولات ذهبية عبارة عن (4 خاتم , 2 دلاية , 3 انسيال , 4 سلسلة , 2 خاتم أطفال) من داخل الشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أن شقة المجني عليه بالطابق الأول ووجود كسر بشباك غرفة النوم .. بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمنطقة الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " التسلق " تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات ومبلغ 5600 جنية بمسكنهما وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ علي متطلباتهما الشخصية.

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