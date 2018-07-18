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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: موظفونا يحصلون أكثر من غيرهم في الجامعات الأخرى

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:53 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بأن ما يحصل عليه موظفى جامعة بنى سويف من مستحقات مالية أكثر من نظرائهم بالجامعات الأخرى، وذلك بناء على نتائج الدراسة التى قام بها قسم الاستحقاقات بالجامعة للمقارنة بين الاستحقاق المالى لموظفى الجامعة ونظرائهم بالجامعات الاخرى.

وأفادت الدراسة، أن الأجر الوظيفى لأى موظف بالجامعة متساوٍ مع موظف آخر مثله بأى جامعة أخرى ، بينما الأجر المكمل لموظفى جامعة بنى سويف يقل عن ما يحصل عليه مثيله فى الجامعات الاخرى لأن معظم مستحقات موظفى جامعة بنى سويف يحصل عليها من الصناديق الخاصة ، أما المستحقات الأخرى بخلاف الأجر الوظيفى والمكمل والتى تصرف من الصناديق الخاصة لموظفى جامعة بنى سويف تفوق أربع أضعاف ما يحصل عليه موظفى الجامعات الأخرى ، وان إجمالى ما يحصل علية موظفى جامعة بنى سويف اكثر من نظرائهم بالجامعات الأخرى.

جدير بالذكر ان إجمالى ما يحصل عليه موظفو جامعة بنى سويف لم يدخل فى حسابها المكافأة المتغيرة للموظفين والتى تصرف لهم بعد تقييم أعمالهم وذلك لأنها متغيرة ولا تصرف بشكل شهري .

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