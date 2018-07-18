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حوادث

ضبط عامل يصنع الألعاب النارية داخل شقة بمنشأة ناصر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:30 م
القبض - أرشيفية
القبض - أرشيفية
محمد صبرى
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عامل يصنع الألعاب النارية داخل شقة بمنشأة ناصر.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر أن عامل يقوم بتصنيع الألعاب النارية " صواريخ , بمب " داخل حجرة "مستأجرة له بالمنطقة.

تم استهدافه بمأمورية.. أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل الحجرة وبتفتيش الحجرة عثر بداخلها علي 240 صاروخا مختلفة الأشكال والأنواع معدة للبيع و لفة سلك و كيس بلاستيك بداخله كمية من البارود وزنت 150 جراما وجوال بلاستيك بداخله كمية من الزلط و 4 مناخل خشب و جوال بداخله كمية من الورق وزنت 80 كيلو. 

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها.

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