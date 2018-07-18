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رياضة

إدارة الميلان تجدد ثقتها فى جاتوزو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:25 م
صدى البلد
أكدت إدارة الميلان عدم وجود نية لتغيير الجهاز الفني للفريق بقيادة جاتوزو من قبل صندوق " إيليوت" المستثمرين الأميركيين الجدد.

حيث اختارت الإدارة صورة جاتوزو لوضعها على إعلان الاشتراكات السنوية لموسم 2019/2018 ، بعد ان اُثيرت بعد الشائعات في الفترة الماضية عن استغناء الإدارة عنه و الاستعانة بكونتي .

وتولى جاتوزو مهمة قيادة الفريق في منتصف الموسم الماضي خلفًا لمونتيلا بعد تذبذب نتائج الروسونيري في الدور الأول.

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