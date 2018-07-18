إدارة الميلان تجدد ثقتها فى جاتوزو

أكدت إدارة الميلان عدم وجود نية لتغيير الجهاز الفني للفريق بقيادة جاتوزو من قبل صندوق " إيليوت" المستثمرين الأميركيين الجدد.



حيث اختارت الإدارة صورة جاتوزو لوضعها على إعلان الاشتراكات السنوية لموسم 2019/2018 ، بعد ان اُثيرت بعد الشائعات في الفترة الماضية عن استغناء الإدارة عنه و الاستعانة بكونتي .



وتولى جاتوزو مهمة قيادة الفريق في منتصف الموسم الماضي خلفًا لمونتيلا بعد تذبذب نتائج الروسونيري في الدور الأول.