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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة العريش

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:26 م
صدى البلد
أيمن محمد
تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة العريش، والتي تقام بالتنسيق مع إدارة كلية التربية الرياضية بجامعة العريش مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وبحسب بيان، الأربعاء، أجريت لأول مرة فى جنوب سيناء تيسيرا على طلاب جنوب سيناء من عناء السفر لإجراء الاختبارات بمحافظة شمال سيناء ، وتستضيفها مدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء وتستمر لمدة 3 أيام.

وكان برفقتة المحافظ المحافظ اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء و محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وتحظى اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 2018، باهتمام كبير من الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، فيحاول الكثيرين من الطلاب والطالبات الموهوبين رياضيا الالتحاق بإحدى كليات التربية الرياضية كل عام.

جدير بالذكر أن كليات التربية الرياضية تم توحيد اختباراتها اعتبارا من العام الجامعي 2018/2019 على جميع كليات التربية الرياضية بجميع الجامعات الحكومية المصرية بناء ا على قرارات المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون كالاتي:

1. اختبار طبي وقوام ( لائق أو غير لائق )
2. اختبار شخصي ( لائق أو غير )
3. اختبار المهارة والرياضية . 70 درجة
4. اختبار ذكاء ومعلومات عامة في التخصص إلكتروني 30 درجة

اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 2018 وشروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب على نسبة 50% في كل اختبار على أن يحصل في النهاية علي إجمالي 70% من إجمالي توزيع درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.
محافظ جنوب سيناء يتابع اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة العريش
محافظ جنوب سيناء يتابع اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة العريش
محافظ جنوب سيناء يتابع اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة العريش
محافظ جنوب سيناء يتابع اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة العريش
محافظ جنوب سيناء يتابع اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة العريش

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