ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على أنواع الطواف الأربعة وحكمها

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:01 م
الطواف
الطواف
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الطواف هو أحد الأركان الأساسية في الحج والعمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط يقوم به الحاج أو المعتمر حول الكعبة.

وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن الطواف حول الكعبة يكون بأربعة أنواع، النوع الأول: هو طواف القدوم، وهو مشروع للقادم إلى مكة فى حج أو عمرة، وهو سنة عند الجمهور، ويسمى طواف التحية وطواف الدخول، ويكون ركنًا فى العمرة للمتمتع وغيره.

وتابع: والنوع الثاني: هو طواف الإفاضة، وهو بعد الوقوف بعرفة ويُسمى طواف الزيارة وهو ركن فى الحج، وركن فى العمرة أيضًا باتفاق، من فاته بطل حجه وعمرته، ولا يجبر بدم.

وأشار إلى أن النوع الثالث: هو طواف الوداع عند مغادرة مكة، وهو واجب عند الجمهور، إذا ترك صح الحج ووجبت الفدية، وهى ذبح شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وصيام الثلاثة فى الحج لا يكون إلا فى أيام التشريق، أو فى أشهر الحج التي تنتهى بانتهاء شهر ذى الحجة. وهو سنة عند مالك وفي قول للشافعي، وتعفى منه النساء عند الحيض والنفاس.

ولفت عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن النوع الرابع هو طواف التطوع، وهو يكون سنة عند دخول المسجد الحرام تحية للبيت، وليس فيه رمل ولا اضطباع، والرمل هو إسراع المشي أثناء الطواف، والاضطباع هو كشف المنكب الأيمن من ملابس الإحرام.

ترشيحاتنا

تامر حسني يعلق على نجاح عيش بشوقك

والد نيمار يحسم قضية رحيل نجله عن سان جيرمان

المصري: سنتقدم بشكوى للفيفا على قرار منعنا من اللعب على ستاد بورسعيد

الصحف الإسبانية تتحدث عن ميسي الجديد وصفقة كورتوا ..صور

الخارجية: مصر تتقدم عالميًا بمؤشر جالوب لإنفاذ القانون والنظام

3 مدن مصرية و2 إماراتية على قائمة أجمل 10 وجهات سياحية بالعالم

فضيحة بيئية.. سمكة نابليون المهددة بالانقراض بـ60 جنيها للكيلو في سوق العبور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

الأهلي يكثف مفاوضات ضم متولي..ويكشف موقف الشحات

ابنة احمد زاهر تشعل إنستجرام بجلسة تصوير

3 جنيهات تراجعا في سعر الذهب بمصر اليوم

أول تعليق من موسكو على اعتقال روسية بتهمة التجسس في واشنطن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟