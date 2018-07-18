تعرف على أنواع الطواف الأربعة وحكمها

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الطواف هو أحد الأركان الأساسية في الحج والعمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط يقوم به الحاج أو المعتمر حول الكعبة.



وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن الطواف حول الكعبة يكون بأربعة أنواع، النوع الأول: هو طواف القدوم، وهو مشروع للقادم إلى مكة فى حج أو عمرة، وهو سنة عند الجمهور، ويسمى طواف التحية وطواف الدخول، ويكون ركنًا فى العمرة للمتمتع وغيره.



وتابع: والنوع الثاني: هو طواف الإفاضة، وهو بعد الوقوف بعرفة ويُسمى طواف الزيارة وهو ركن فى الحج، وركن فى العمرة أيضًا باتفاق، من فاته بطل حجه وعمرته، ولا يجبر بدم.



وأشار إلى أن النوع الثالث: هو طواف الوداع عند مغادرة مكة، وهو واجب عند الجمهور، إذا ترك صح الحج ووجبت الفدية، وهى ذبح شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وصيام الثلاثة فى الحج لا يكون إلا فى أيام التشريق، أو فى أشهر الحج التي تنتهى بانتهاء شهر ذى الحجة. وهو سنة عند مالك وفي قول للشافعي، وتعفى منه النساء عند الحيض والنفاس.



ولفت عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن النوع الرابع هو طواف التطوع، وهو يكون سنة عند دخول المسجد الحرام تحية للبيت، وليس فيه رمل ولا اضطباع، والرمل هو إسراع المشي أثناء الطواف، والاضطباع هو كشف المنكب الأيمن من ملابس الإحرام.



