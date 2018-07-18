أمين الفتوى: إظهار الكتف اليمنى عند الطواف سنة وليس فرضا

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يُسن الاضطباع في الطواف عند جمهور العلماء، مشيرًا إلى أن الأصل فيه أن يكون في طواف القدوم.



وأوضح «ممدوح» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال حول معنى الاضطباع وحُكمه في الطواف، أن الاضطباع يعني أن يضع الحاج رداءه تحت منكبه الأيمن وفوق عاتقه الأيسر، بحيث يظهر كتفه اليمنى، ولا يُغطى بالرداء.



وأضاف أن هذا جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِهِ»، منوهًا بأن جماهير العلماء أجمعت على أن الاضطباع في الطواف سُنة، والأصل فيه أن يكون في طواف القدوم.



وتابع: إلا أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن كل طواف بعده سعي فهو أيضًا يُسن فيه الاضطباع.

