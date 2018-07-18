القصة الكاملة لزواج وطلاق مي سليم ووليد فواز في أقل من شهر.. وليد: تسرعت في الجواز والحمد لله مفيش ولاد.. ونصيحة مي: أحسنوا الاختيار في حياتكم

أعلن الفنان وليد فواز انفصاله بشكل رسمى عن الفنانة مى سليم.



ووجه "فواز" رسالة إلى جمهوره من خلال صفحته على "إنستجرام" اليوم وكتب: "قدر الله ما شاء فعل.. اللي حصل النهارده ده تصحيح لوضع كان من الأساس غلط والحمد لله إنه تم دلوقتي مش بعد كده".



وأضاف: "ورغم أن كتير افتكروا إني اتسرعت في إعلان الخبر على السوشيال ميديا.. إلا إني اتعودت أكون واضح مع نفسي وجمهورى اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل، ولدرجة وصلت للتشهير بيا لإصرارى على الطلاق".



وتابع: "أنا بعترف فعلا إني اتسرعت في الجواز وافتكرت للحظة إن الحب كافٍ، لكن في الحقيقة الحب مختلف تماما عن الواقع".



وأكد: "المرة الجاية حيكون اختياري قائم على العقل أكتر من العاطفة علشان أعمل أسرة بجد أكمل بيها حياتي، والحمد لله إن الجوازة لم ينتج عنها أبناء ربنا يوفق الجميع والله المستعان".



بعدها بدقائق أعلنت الفنانة مي سليم انفصالها رسميًا عن الممثل وليد فواز من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وعلقت مي قائلة: "أحسنوا الاختيار في حياتكم.. الحمد لله على كل شيء".



كان وليد فواز فاجأ جمهوره منذ أيام بنشر صورة له من خلال حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" اظهر من خلالها الدبلة في يديه ليؤكد أنه لم ينفصل عن زوجته مي سليم، وذلك رغم إعلانه منذ أيام أن زواجهما سينتهي قريبًا دون الكشف عن الأسباب.



وأثارت هذه الصورة حيرة متابعي وليد فواز، متسائلين هل خلافه مع مي سليم انتهى أم مازال مستمرا، مع العلم أن وليد فواز ظل يحتفظ بصوره مع مي سليم خلال عقد القران وشهر العسل، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رغم إعلانه الانفصال عنها لأسباب لم يحددها.



أما الفنانة مي سليم، فقامت بحذف كل صورها مع زوجها الفنان وليد فواز على حسابها بموقع "إنستجرام"، بعدما كتب على حسابه الشخصي: "الحمد لله على كل شيء، في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تبدأ بعد.. دعواتكم".



وعقد قران كل من مي ووليد، في يونيو الماضي، بمقر السفارة الأردنية، وسط حضور عدد محدود من أقاربهما بعدما بدأت قصة حبهما خلال عملهما معًا في مسلسل "الرحلة"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته باسل خياط، وريهام عبد الغفور.