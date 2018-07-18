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مميش يستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطاقة الذرية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:33 م
مميش يستقبل وفدًا
مميش يستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطاقة الذرية
انجي هيبة
استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطاقة الذرية برئاسة الدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

في البداية رحب الفريق مُهاب مميش بالحضور من علماء مصر الأجلاء بهيئة الطاقة الذرية، وأثنى على مجهودات الهيئة في تطويع العلم في الارتقاء بالجوانب الحياتية المُختلفة للإنسان المصري وتحويل أحلامهم في التنمية والرخاء إلى واقع ملموس.

وشدد رئيس الهيئة على أن مصر تزخر بخبرات علمية يشهد لها العالم بالكفاءة والتميز، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتجه حاليًا للاستفادة من عقول أبنائها في الداخل والخارج لتنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة، والمساهمة في صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا أن مشروع قناة السويس الجديدة ما كان ليتم لولا الاستعانة بالكوادر والخبرات المصرية في التخطيط والتنفيذ، موضحًا أن هيئة قناة السويس لا تدخر جهدًا لرفع كفاءة العاملين بها للحفاظ على مكانة قناة السويس عالميًا.

وأضاف رئيس الهيئة إلى أن حدود الاستفادة من عبقرية الموقع لقناة السويس تمتد حاليًا لخلق حياة متكاملة في محيط منطقة القناة بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على توفير الاحتياجات المختلفة لخدمة المناطق اللوجيستية والصناعية والموانيء المتطورة الجاري إنشائها ضمن المشروع القومي الواعد لتنمية منطقة القناة، لتظل القناة الرافد الرئيسي وشريان الحياة للاقتصاد القومي والعالمي.

خلال الزيارة، استمع الحضور إلى شرح تفصيلي عن مشروع قناة السويس الجديدة، قدمه المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة، ألقى فيه الضوء على الجدوى الفنية للمشروع في رفع تصنيف القناة، بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، لمواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري، والتعامل مع تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية، ثم استعرض المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، موضحًا فرص ومزايا الاستثمار في المشروع القومي الواعد.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود عاشور بالجهد البناء من قبل هيئة قناة السويس في الحفاظ على المكانة الدولية للقناة من خلال مشروعات التطوير المُمتدة على مدار تاريخ قناة السويس، مؤكدًا على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في توحيد المصريين وإثبات قدراتهم على الإنجاز والتغلب على التحديات، مُعربًا عن أمله بأن يكون مشروع التنمية بمنطقة القناة أساس نهضة مصر في المستقبل القريب.

عقب ذلك، قدم الفريق مُهاب مميش، درع قناة السويس الجديدة للدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية، ثم دعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، وزيارة موقع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

مميش يستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطاقة الذرية
مميش يستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطاقة الذرية
مميش يستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطاقة الذرية

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