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حوادث

ضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة مواطن بالإكراه والحصول منه على فدية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:24 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه والحصول منه على مبلغ مالى مقابل إعادتها .

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة بدر من المواطن/ أحمد . م . أ - 34 سنه- حاصل على بكالوريوس تجارة - ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه بطريق السويس إتجاه القاهرة دائرة القسم إعترضت طريقه سيارة ملاكى يستقلها 3 أشخاص ترجل منها شخصان ملثمان وهدده أحدهما بسلاح نارى كان بحوزته وأجبراه على التخلى عن السيارة ، وإستوليا عليها وبداخلها هاتفين محمول ولاذوا بالفرار، وتلقيه عقب ذلك إتصال هاتفى من أحد الهاتفان المستولى عليهما ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى قدره "20 ألف جنية" مقابل إعادة السيارة وقام بمجاراة المتصل وسلمه المبلغ المشار إليه وأرشده عن مكان إخفاء السيارة بمنطقة وادى حجول بالسويس .

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن الهاتف المستخدم فى المساومة بحوزة شخص يدعى/يوسف . ع . م - 26 سنه - عاطل - ومقيم بالسويس "سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا أخرهم قضية سلاح بدون ترخيص ، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات" وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته "الهاتفان المحمولان المستولى عليهما ، والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأضاف بإنفاقه مبلغ المساومة على متطلباته الشخصية وأن السلاح النارى المستخدم فى الحادث عبارة عن "بندقية خرطوش" ضبطت بحوزة شقيقه المدعو/إبراهيم . ع . م - المقيم بذات العنوان فى القضية رقم 79 جنح أمن دولة طوارئ الجناين السويس بتاريخ 6/7/ 2018م ومازال محبوس على ذمة ذات القضية حتى تاريخه .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات وإتهمه بسرقته بالإكراه .

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