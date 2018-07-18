محمد إمام يحتفل بوصول إيرادات ليلة هنا وسرور لـ30 مليون جنيه

احتفل الفنان محمد عادل إمام، بوصول إيرادات فيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور" لـ30 مليون جنيه، بعد أن طرح فى السينمات مع أول أيام عيد الفطر الماضى.



وقال محمد إمام عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام": "الحمد لله تانى فيلم ليا يعدي الرقم ده 30 مليون شكرًا لكل اخواتي وزمايلي اللي تعبوا علشان يقدم لكم ليلة هنا وسرور وشكرًا ليكم من كل قلبي على رسايلكم وكلامكم واستقبالكم العظيم للفيلم، والإيرادات الضخمة اللي عملتوها بالرغم من كأس العالم وامتحانات الثانوية العامة والمنافسة الصعبة مع باقي الأفلام النجاح ده بتاعكم انتم اللي جاي ماجاش زيه".



"ليلة هنا وسرور" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن، حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.



وفيلم "ليلة هنا وسرور"، إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.