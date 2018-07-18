التعبئة والإحصاء: ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض عقود الزواج عام 2017

أولًا: الـــــــــزواج:

طبقا للحضر والريف:



طبقًا لفئات السن "بالنسبة للأزواج"

بالنسبة للزوجات





طبقا للحالة التعليمية "بالنسبة للأزواج"

- سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 341037 عقدا بنسبة 37.4%، بينما كانت أقل نسبة زواج للحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 681 عقدا بنسبة 0.1% من جملة العقود.



بالنسبة للزوجات

- سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 273289 عقدا بنسبة 29.9%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 444 عقدا بنسبة 0.05% من جملة العقود.



معدل الزواج

هو عدد عقود الزواج التى تمت خلال عام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام وتشير الإحصائية إلى:



- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.6 فى الألف عام 2017، مقابل 10.3 فى الألف عام 2016.



- بلغ معدل الزواج بالحضر 8.8 فى الألف، مقابل 10.2 فى الألف بالريف.



- بلغ أعلى معدل زواج 17 فى الألف بمحافظة مطروح، بينما بلغ أقل معـدل زواج 5.8 فى الألف بمحافظة البحر الأحمر.



ثانيا: الطـــــــــلاق:

طبقا للحضر والريف:

- بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 108224 إشهادًا عام 2017، وتمثل 54.6% من جملة الإشهادات مقابل 105200 إشهاد عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 2.9%.



- بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 90045 إشهادًا عام 2017، وتمثل 45.4% من جملة الإشهادات مقابل 86879 إشهادًا عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 3.6%.



طبقا لفئات السن "بالنسبة للمطلقين"

- سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 40053 إشهادًا بنسبة 20.2%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 690 إشهادًا بنسبة 0.3% من جملة الإشهادات.



بالنسبة للمطلقات

- سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38842 إشهادًا بنسبة 19.6%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1315 إشهادًا بنسبة 0.7% من جملة الإشهادات.



طبقا للحالة التعليمية "بالنسبة للمطلقين"

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 68370 إشهادًا تمثل 34.5%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 214 إشهادًا بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات.



بالنسبة للمطلقات

- سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 62554 إشهادًا تمثل 31.6%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 151 إشهادًا بنسبة 0.1٪ من جملة الإشهادات.



معدل الطلاق

هو عدد إشهادات الطلاق التى تمت خلال العام لكل ألف من السكان فـى منتصف نفـس العام وتشير الإحصـائية إلى:

- ثبات معدل الطلاق إلى 2.1 فى الألف عامى 2016- 2017.



- بلغ معدل الطلاق بالحضر 2.7 فى الألف، مقابل 1.6 فى الألف بالريف.



أحكام الطلاق النهائية

- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 حكمًا عام 2016 بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.



- سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكما، بنسبة 76.9% من إجمالى الاحكام النهائية (9364 حكما)، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية، حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام، وتمثل نسبة 0.03% من جملة الأحكام النهائية.​

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم، الأربعاء، بيانا حول "النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2017"، والذى أوضح خلاله عدد عقود الزواج والتى بلغت 912606 عقود عام 2017، مقابل 938526 عقدا عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8%- بلغ عدد عقود الزواج فى الحضر 356634 عقدا عام 2017 مثلت 39.1% من جملة العقود، مقابل 370411 عقدا عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 3.7 %- بلغ عدد عقود الزواج فى الريف 555972 عقدا عام 2017، مثلت 60.9 % من جملة العقود، مقابل 568115 عقدا عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.1%.- سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية من 25 لأقل من 30 سنة، حيث بلغ عدد العقود بها 380721 عقدا تمثل 41.7%، بينما كانت أقل نسبة زواج للفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد العقود بها 8999 عقـدا، وتمثل 1% من جملة العقود.- سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية من 20 لأقل من 25 سنة، حيث بلغ عدد العقود بها 343095 عقدا تمثل 37.6%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد العقود بها 1354 عقدا تمثل 0.1% من جملة العقود.