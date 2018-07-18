علي جمعة: صلاة الفتاة بالبنطلون الضيق غير جائز شرعاً .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأصل في الوضوء أن يمس الماء الجلد والشعر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا المسح على الخفين أو الجوربين ، اما باقي الاعضاء فيجب ان تمس الماء الجلد وشعر الرأس .



وأضاف جمعة في فتوى له على صفحة دار الإفتاء قائلا: أما صلاة المرأة بالبنطلون فإذا كان فضفاضا ولا يشف ولا يصف فيجوز ، أما البنطلونات الحديثة المنتشرة هذه الأيام " الاسترتش " والضيقة والتي تصف جسد المرأة فلا يجوز شرعا الصلاة بها مطلقا "، ولكن يجوز إذا ارتدت السيدة فوقها " جيبة " فضفاضة تغطي بها الجزء الأسفل من جسدها .